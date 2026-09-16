Китай: конфликты доказывают, что сложные вопросы не имеют простых решений

Китай: сложные конфликты не имеют простых решений Китай: конфликты доказывают, что сложные вопросы не имеют простых решений

Москва16 сен Вести.Продолжающиеся в мире конфликты напоминают о том, что сложные противоречия не имеют простых решений, заявил глава Минобороны Китая Дун Цзюнь на XIII Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине​​​, сообщает РИА Новости.

Продолжающиеся мировые конфликты служат напоминанием о том, что сложные противоречия не имеют простых решений заявил министр

Коренные причины противоречий нельзя решить силой, ее применение может лишь усугубить раскол и создать дополнительные трудности, подчеркнул Дун Цзюнь.

По его словам, необходимо выстроить устойчивую и эффективную региональную архитектуру безопасности, которая должна учитывать законные озабоченности всех стран.

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй отметил, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) должна занять решительную позицию против блоковой конфронтации.