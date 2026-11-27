Китайские туристы поделились впечатлениями от путешествия на поезде до Иркутска Китайские туристы поделились эмоциями от путешествия на поезде Пекин - Иркутск

Москва27 ноя Вести.Туристы из Китая в интервью ИС "Вести" поделились впечатлениями от путешествия на поезде Пекин - Иркутск, который продолжил курсировать после шестилетнего перерыва.

В Иркутск, после многолетнего перерыва, сегодня прибыл пассажирский поезд из Пекина. Состав пересекает три границы - российскую, монгольскую и китайскую. Часть пути проходит вдоль восточного побережья Байкала. Именно ради самого глубокого озера планеты многие туристы и едут в Иркутск.

Хорошая погода, хороший поезд. Я собираюсь на Байкал поделилась китаянка

В составе - 13 вагонов: 9 купейных, один СВ, вагон-ресторан и два вагона-генератора, чтобы обеспечить электропитанием поезд на всем протяжении пути. Внутри вагоны выполнены в национальном стиле с преобладанием красного цвета, поскольку в Китае этот цвет считается символом счастья и удачи. А в меню вагона-ресторана больше 100 блюд русской и китайской кухни.

Этот поезд будет служить очень хорошим стимулом для развития между наших стран считает туристка из Китая

Теперь этот состав будет ходить каждую неделю. По средам - из Пекина, а по субботам - из Иркутска.