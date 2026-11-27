Первый за шесть лет поезд из Пекина привез в Иркутск 46 пассажиров Журналист Марчуков: поезд из Пекина прибыл в Иркутск с 46 пассажирами

Москва27 ноя Вести.Меню вагона-ресторана международного поезда N 3/4 "Пекин - Иркутск" включает свыше 100 позиций - блюда русской и китайской кухни, а сами вагоны оформлены в национальном стиле. В первом за шесть лет рейсе до Иркутска доехали 46 человек, сообщил журналист ИС "Вести" Павел Марчуков.

Внутри вагоны оформлены в национальном стиле, а в меню вагона-ресторана - больше 100 позиций. Это блюда русской и китайской кухни. В первом рейсе в Иркутск прибыли 46 человек сказал он

Вагоны окрашены в темно-зеленый цвет с яркой желтой полосой. Состав прибыл на конечную станцию в 14.55 по местному времени, что соответствует 9.55 по московскому.

Железнодорожное сообщение с Китаем было прервано в 2020 году из-за пандемии коронавируса. 17 ноября РЖД сообщили о договоренности с "Китайскими железными дорогами" о возобновлении пассажирского сообщения между Пекином и Иркутском через Монголию. Поезд N 3/4 будет курсировать раз в неделю, следуя через три государства - Китай, Монголию и Россию, а общая дистанция маршрута составит 2666 километров.