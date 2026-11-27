"Мы получили результат": в ВСЖД прокомментировали запуск поезда Пекин – Иркутск Замначальника ВСЖД рассказал о долгой работе над поездом Пекин – Иркутск

Москва27 ноя Вести.Работа над запуском поезда Пекин – Иркутск была долгой, но результат достигнут. Так прокомментировал возобновление маршрута после шестилетнего перерыва заместитель начальника Восточно-Сибирской железной дороги – начальник службы пассажирских перевозок Андрей Шестаков в беседе с ИС "Вести".

Этот поезд мы запустили в год, объявленный РЖД годом пассажира. Мы работали с этим поездом продолжительное время, не буду скрывать, но мы получили результат заявил он

Ранее сообщалось, что первый за шесть лет поезд из Пекина привез в Иркутск 46 пассажиров. Меню вагона-ресторана международного поезда N 3/4 "Пекин - Иркутск" включает более 100 позиций, среди которых есть блюда русской и китайской кухни, а сами вагоны оформлены в национальном стиле.