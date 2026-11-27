Впервые с 2020 года поезд из Пекина прибыл в Иркутск

Поезд из Пекина впервые с 2020 года прибыл в Иркутск Впервые с 2020 года поезд из Пекина прибыл в Иркутск

Москва27 ноя Вести.Поезд из Пекина впервые за 6 лет, с 2020 года, прибыл в Иркутск, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирской железной дороги.

Он отправился из столицы Китая 25 ноября и утром 27 ноября сделал первую остановку в Улан-Удэ. В Иркутске его встречали сегодня в 14.55 по местному времени (в 9.55 по Москве).

Поезд №3/4 Пекин – Иркутск впервые после шестилетнего перерыва прибыл в Иркутск говорится в сообщении

Состав окрашен в темно-зеленый цвет с яркой желтой полосой. Железнодорожный маршрут проходит через Монголию, то есть фактически связывает три страны, а общая дистанция составляет 2666 километров.

Ожидается, что поезд будет отправляться еженедельно.