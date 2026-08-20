Москва20 авгВести.Верховный суд Индии дал поручение правительству разработать рекомендации по созданию специализированных клиник для слонов, пишет Times of India.

Поручаем ... разработать обязательные рекомендации для штатов по созданию эффективной и прозрачной системы организации клиник для слонов и обеспечению доступа к специализированным ветеринарным услугам

сказано в публикации

Согласно этой информации, в этих клиниках слонов, живущих в неволе, будут регулярно осматривать.

Кроме того, суд постановил завершить ДНК-профилирование всей популяции слонов, живущих в неволе, чтобы таким образом бороться с незаконной торговлей этими животными.

Ранее ИС "Вести" сообщала, что слоны в Индии часто попадают в рабство к плохо обученным погонщикам.