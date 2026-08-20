Верховный суд Индии поручил создать в стране клиники для слонов

Клиники для слонов появятся в Индии Верховный суд Индии поручил создать в стране клиники для слонов

Москва20 авг Вести.Верховный суд Индии дал поручение правительству разработать рекомендации по созданию специализированных клиник для слонов, пишет Times of India.

Поручаем ... разработать обязательные рекомендации для штатов по созданию эффективной и прозрачной системы организации клиник для слонов и обеспечению доступа к специализированным ветеринарным услугам сказано в публикации

Согласно этой информации, в этих клиниках слонов, живущих в неволе, будут регулярно осматривать.

Кроме того, суд постановил завершить ДНК-профилирование всей популяции слонов, живущих в неволе, чтобы таким образом бороться с незаконной торговлей этими животными.

Ранее ИС "Вести" сообщала, что слоны в Индии часто попадают в рабство к плохо обученным погонщикам.