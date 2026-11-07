Семьи военнослужащих из Подмосковья получили ключи от квартир в новом доме

Ключи от квартир в новом доме в Подмосковье получили семьи военнослужащих ВС РФ Семьи военнослужащих из Подмосковья получили ключи от квартир в новом доме

Москва7 ноя Вести.Новый многоэтажный дом на 334 квартиры был построен в Московской области для военнослужащих ВС РФ и их семей. Первые жильцы уже получили ключи. Объект посетил министр обороны России Андрей Белоусов. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

Для нас работа по обеспечению служебным жильем военнослужащих и, прежде всего, участников специальной военной операции является одним из приоритетов пояснил министр

Он добавил, что очередь на жилье в этом году сократится на 20 тысяч человек благодаря вводу в эксплуатацию новых домов. Белоусов поблагодарил губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также представителей бизнес-сообщества, принявших участие в застройке.