Книгу Симоньян "Непервая любовь" теперь можно читать в электронном формате

Книга Симоньян "Непервая любовь" стала доступна в электронном формате Книгу Симоньян "Непервая любовь" теперь можно читать в электронном формате

Москва2 ноя Вести.Книгу главреда RT Маргариты Симоньян "Непервая любовь. Исповедь горя и радости" теперь можно читать в электронном формате с любого устройства.

По данным издательства, тираж книги достиг 130 тыс. экземпляров.

Электронная книга Маргариты Симоньян "Непервая любовь. Исповедь горя и радости" уже доступна для читателей в удобном формате для чтения на любом устройстве сообщила пресс-служба издательства АСТ

Ранее сообщалось, что "Непервая любовь. Исповедь горя и радости" лидировала по продажам в Московском доме книги.