Москва2 нояВести.Книгу главреда RT Маргариты Симоньян "Непервая любовь. Исповедь горя и радости" теперь можно читать в электронном формате с любого устройства.
По данным издательства, тираж книги достиг 130 тыс. экземпляров.
Электронная книга Маргариты Симоньян "Непервая любовь. Исповедь горя и радости" уже доступна для читателей в удобном формате для чтения на любом устройствесообщила пресс-служба издательства АСТ
Ранее сообщалось, что "Непервая любовь. Исповедь горя и радости" лидировала по продажам в Московском доме книги.