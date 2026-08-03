Москва3 авг Вести.Так называемая коалиция желающих с самого начала была искусственно созданной структурой, которая не могла никак сформулировать, чем же она собирается заниматься. Такое мнение выразил журналист ИС "Вести" Александр Хабаров.

По его словам, положение лидеров, которые создавали эту структуру, является неустойчивым.

"Коалиция желающих" с самого начала была искусственно созданной структурой, которая не могла никак сформулировать, чем же она все-таки собирается заниматься. Сначала говорили о том, что Франция и Великобритания готовы направить на Украину свои войска, потом начали считать и поняли, что военных не хватает, потом стали дублировать группу "Рамштайн", занимаясь вопросами, связанными с поставками вооружений Киеву… Поэтому и появляются такие публикации о том, что "коалиция желающих" рассыпается пояснил Александр Хабаров

Накануне в Telegraph появилась статья о скорой смерти "коалиции желающих" (это объединение в основном европейских стран для поддержки Украины и противостояния с Россией) из-за отсутствия четкого лидерства. В статье отмечается, что сменивший Кира Стармера премьер-министр Великобритании Эндрю Бернем сосредоточен на внутренней политике, а французский лидер Эммануэль Макрон не сможет избираться на еще один срок​​​. В результате, пишут авторы, коалиция останется без лидеров.