Москва26 авгВести.Киевский режим 8 марта 2022 года планировал "преподнести подарок" в Международный женский день и напасть на Россию, однако РФ, начав специальную военную операцию, опередила вторжение Киева на две недели. Об этом заявил советник президента России Антон Кобяков.
В интервью ТАСС Кобяков уточнил, что большая часть стран Запада в то время маскировались под сторонников минских соглашений, преследуя при этом цель подготовить Украину к боевым действиям.
Найденные нашими военными еще в начале СВО в брошенном штабе одной из бригад ТРО ВСУ указывали конкретный срок вторжения в Россию – 8 марта 2022 года. Мы их опередили на две неделиуказал советник российского лидера
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник раскрыл, как долго Украина сможет продержаться без западной помощи в виде финансов и оружия.