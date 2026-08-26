Кобяков напомнил о планах Киева напасть на Россию в 2022 году Кобяков: Украина собиралась напасть на Россию 8 марта 2022 года

Москва26 авг Вести.Киевский режим 8 марта 2022 года планировал "преподнести подарок" в Международный женский день и напасть на Россию, однако РФ, начав специальную военную операцию, опередила вторжение Киева на две недели. Об этом заявил советник президента России Антон Кобяков.

В интервью ТАСС Кобяков уточнил, что большая часть стран Запада в то время маскировались под сторонников минских соглашений, преследуя при этом цель подготовить Украину к боевым действиям.

Найденные нашими военными еще в начале СВО в брошенном штабе одной из бригад ТРО ВСУ указывали конкретный срок вторжения в Россию – 8 марта 2022 года. Мы их опередили на две недели указал советник российского лидера

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник раскрыл, как долго Украина сможет продержаться без западной помощи в виде финансов и оружия.