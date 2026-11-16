Количество выдач кредитных карт в октябре выросло на 10% год к году ОКБ: общий лимит по кредитным картам в октябре снизился относительно сентября

Москва16 ноя Вести.Количество выдач кредитных карт в октябре 2026 года увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,49 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Как уточняется, общий лимит по кредитным картам за месяц снизился на 2% и составил 162,58 млрд рублей.

В годовом выражении совокупный объем лимитов вырос на 20% (в 2025 г. - 135,99 млрд руб.). А средний лимит по карте за месяц сократился на 2 тыс. руб. - до 109 тыс. руб. против 111 тыс. руб. в сентябре говорится в сообщении

По словам экспертов, наибольший объем лимитов кредитных карт в октябре пришелся на Москву (114,89 тыс. карт), Московскую область (92,12 тыс. карт), Санкт-Петербург (61,03 тыс. карт), Краснодарский край (66,07 тыс. карт), а также Свердловскую область (47,03 тыс. карт).

Отмечается, что в октябре самые крупные средние лимиты по кредитным картам зафиксированы в Камчатском крае (148 тыс. руб.), Москве (141 тыс. руб.), а также Магаданской области (136 тыс. руб.), Чукотском АО (130 тыс. руб.) и Сахалинской области (127 тыс. руб.).