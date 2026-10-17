Командир "Пятнашки" – о том, что связывает бойцов интернационального батальона Ахра Авидзба: всем бойцам интернациональной "Пятнашки" близка идея русского мира

Москва17 окт Вести.Всем бойцам интернационального добровольческого батальона "Пятнашка" близка идея русского мира, это их и объединяет. Об этом рассказал командир подразделения Ахра Авидзба в интервью ИС "Вести".

Сегодня бойцы "Пятнашки" выполняют задачи на Славянско-Краматорском направлении, уничтожают противника, удерживают уже занятые рубежи, обеспечивают продвижение штурмовых групп. Абхазы, осетины, выходцы из Латинской Америки, Азии и даже Европы - всех в это подразделение ведет одно понимание: русский мир - это не границы.

Всем идея русского мира близка, потому что если мы копнем, то русский мир за что борется? За простые семейные ценности, за свою идентичность отметил Ахра Авидзба

История батальона началась в 2014 году в Шахтерске. "Пятнашка" участвовала в боях под Марьинкой, Дебальцево, Саур-Могилой, Иловайском, Углегорском, а также в битве за Донецкий аэропорт. В 2024 году подразделение также принимало участие в боях за Курскую область.