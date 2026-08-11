Москва11 авг Вести.Нынешняя украинская пропаганда и подготовка населения к массовой мобилизации женщин необходимы для того, чтобы сменить состав внутренних войск и отправить мужчин на фронт. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил командир интернациональной бригады "Пятнашка" Ахра Авидзба.

По его словам, киевский режим уже давно пытается привлекать женщин в вооруженные силы через красивые рекламы и лозунги.

[В ВСУ наблюдается] нехватка личного состава, и вроде бы народ у них есть, а на передовой его нет. Вот поэтому тех людей, которых они там прятали через знакомых, через какие-то там связи или откупы, которые прятались у них на охране объектов, чтобы их толкнуть вперед, они будут их заменять женщинами объяснил Авидзба

Ранее украинские СМИ сообщали, что на сайте кабмина появилась петиция с призывом ввести мобилизацию бездетных женщин. Инициатива была зарегистрирована 10 августа. Автор предлагает распространить воинскую обязанность на трудоспособных женщин без детей.