Командование сил логистики ВСУ удалило из Facebook текст с критикой Федорова Командование сил логистики ВСУ удалило пост в соцсети, критиковавший Федорова

Москва21 июл Вести.Командование сил логистики ВСУ удалило из своего аккаунта в соцсети Facebook (запрещена в РФ) пост, в котором критиковались действия экс-министра обороны Украины Михаила Федорова, пишет украинское издание "Страна.ua".

В Telegram-канале издания приводится скриншот сообщения в соцсети, что пост с критикой Федорова недоступен из-за действий владельца аккаунта.

Пользователи обратили внимание, что до удаления поста из него было удалено прямое упоминание Федорова отмечается в сообщении

В удаленном посте командование логистических сил критиковало Федорова из-за проблем со снабжением ВСУ топливом.

Увольнение Федорова обернулось для Владимира Зеленского политическим кризисом и спровоцировало волну протестов в стране.