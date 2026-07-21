Москва21 июлВести.Командование сил логистики ВСУ удалило из своего аккаунта в соцсети Facebook (запрещена в РФ) пост, в котором критиковались действия экс-министра обороны Украины Михаила Федорова, пишет украинское издание "Страна.ua".
В Telegram-канале издания приводится скриншот сообщения в соцсети, что пост с критикой Федорова недоступен из-за действий владельца аккаунта.
Пользователи обратили внимание, что до удаления поста из него было удалено прямое упоминание Федороваотмечается в сообщении
В удаленном посте командование логистических сил критиковало Федорова из-за проблем со снабжением ВСУ топливом.
Увольнение Федорова обернулось для Владимира Зеленского политическим кризисом и спровоцировало волну протестов в стране.