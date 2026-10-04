Москва4 окт Вести.Командир 116-й отдельной механизированной бригады (омбр) ВСУ фиктивно трудоустраивал жен командного состава на высокие бригадные должности, сообщили в Telegram-канале "Северный ветер".

По информации канала, в настоящее время в 116-й бригаде проводятся следственные действия, связанные с коррупцией. Кроме того, бригада была выведена из Харьковской области в Сумскую.

В отношении командования проводятся следственные действия, в частности: в отношении командира бригады полковника Андрея Мацкалы за незаконное назначение родственников и жен командного состава на высокие должности в бригаде и фактическое освобождение их от выполнения обязанностей военной службы, при этом с выплатой боевых премий пишет "Северный ветер"

Следственные действия ведутся в отношении командира третьего батальона Александра Прокопова. Среди обвинений - вымогательство денег у подчиненных за освобождение от отправки на ЛБС, фиктивное трудоустройство жены в батальон, утрата более 80% личного состава одной из рот, присвоение волонтерских автомобилей, утрата личного оружия, а также хищение горюче-смазочных материалов с последующей продажей в Харькове.

Помимо этого, следственные действия также ведутся в отношении начальника связи бригады Николая Дудко. Ему вменяют продажу терминалов Starlink и угрозы родственникам военнослужащих в состоянии опьянения. Начальника штаба бригады Стельмаха подозревают в крышевании преступных схем и покровительстве. А начальнику логистики бригады с позывным "Хилтон" вменяют незаконное обогащение и привлечение подчиненных к ремонту в незаконно купленной квартире.

Родственники военнослужащих опасаются, что очередная проверка не даст никаких результатов, так как фигуранты преступных схем имеют хорошие связи в вышестоящих штабах добавили в "Северном ветре"

Ранее сообщалось, что комбриг 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ бросил окруженных бойцов ради банкета в Киеве.