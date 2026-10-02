Пир во время чумы: комбриг ВСУ бросил окруженных бойцов ради банкета в Киеве Командир 159-й бригады ВСУ оставил подчиненных в окружении ради фуршета в Киеве

Москва2 окт Вести.Командир 159-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины полковник Сергей Смоляк покинул зону боевых действий и отправился в Киев, чтобы принять участие в торжествах по случаю дня защитников и защитниц Украины. Об этом сообщил Telegram-канал "Северный ветер".

Отмечается, что офицер присутствовал на банкете у руководства страны, когда военнослужащие из его бригады несли потери в окружении на харьковском направлении. Как подчеркивается в сообщении, комбриг Смоляк предпочел личное присутствие на праздничных мероприятиях с банкетом у руководства страны управлению войсками в критический момент разгрома его частей на передовой.

Подразделения 159-й бригады ранее удерживали позиции в населенных пунктах Сердобино и Грачевка Харьковской области. В ходе наступательных действий бойцы группировки войск "Север" выбили украинские формирования и 2 октября установили полный контроль над этими селами.