Компания детей играла со снарядом в Афганистане, произошел взрыв Двое детей погибли и четверо пострадали из-за взрывов снарядов в Афганистане

Москва9 авг Вести.Взрыв произошел во время игры компании детей со старым снарядом в Афганистане. Об этом сообщает агентство Pajhwok, ссылаясь на управление полиции по региону.

Трагедия произошла 8 августа в деревне Нуги провинции Газни. Дети играли со старым снарядом, однако он сдетонировал. Взрыв унес жизни двоих детей, еще трое пострадали.

В материале сказано, что в тот же день в деревне Мир-Хасан уезда Карабаг той же провинции из-за снаряда пострадал еще один ребенок.

По информации ООН, каждый месяц в Афганистане на минах и боеприпасах, которые остались в земле после десятков лет войн, подрывается в среднем 50 человек, большая часть из них – дети.