Москва22 нояВести.Компания по организации серф-туров, в число акционеров которой входит футболист Дмитрий Сычев, задолжала сотрудникам порядка 818 тысяч рублей, пишет "Mash на спорте".
Средняя стоимость тура составляет от 2 до 4 тысяч долларов.
Речь о Go Surf Retail, которая организует поездки для серфингистов на Филиппины, в Индонезию, Шри-Ланку, на Мальдивы, а также в Марокко и Португалию. Бывшему футболисту "Локомотива" принадлежит 20% компанииговорится в публикации
Сейчас судебные приставы пытаются взыскать с компании задолженность перед сотрудниками.