Компания футболиста Сычева задолжала работникам более 800 тысяч рублей Фирма футболиста Сычева по продаже серф-туров задолжала работникам 800 тыс. руб.

Москва22 ноя Вести.Компания по организации серф-туров, в число акционеров которой входит футболист Дмитрий Сычев, задолжала сотрудникам порядка 818 тысяч рублей, пишет "Mash на спорте".

Средняя стоимость тура составляет от 2 до 4 тысяч долларов.

Речь о Go Surf Retail, которая организует поездки для серфингистов на Филиппины, в Индонезию, Шри-Ланку, на Мальдивы, а также в Марокко и Португалию. Бывшему футболисту "Локомотива" принадлежит 20% компании говорится в публикации

Сейчас судебные приставы пытаются взыскать с компании задолженность перед сотрудниками.