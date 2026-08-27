Москва27 авг Вести.Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении ПАО "Мегафон" за рекламу 5G. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

ФАС возбудила дело в отношении "Мегафона" за рекламу 5G. Оператор связи рекламировал услугу "5G режим", фактически предоставляя доступ к сети LTE (4G) говорится в сообщении ведомства

Речь идет о ролике, который транслировался на федеральных телеканалах в апреле-мае 2026 года. Там клиентам предлагалось активировать режим в приложении, что, по мнению специалистов, создавало ложное впечатление о возможности использования 5G, которое пока не реализовано на территории России с точки зрения коммерческого внедрения.

В компании отметили, что понимают внимание ведомства к рекламе.

Мы видим большое количество рекламных активностей со стороны телеком-рынка, связанных с грядущим внедрением 5G, поэтому мы понимаем внимание ФАС и к нашей опции. Уверены, что в таком ракурсе каждая активность и рекламная практика на рынке вызовет аналогичные действия регулятора и получит справедливую оценку. Что касается нашей услуги 5G режим, то мы уверены в ее прозрачности и законности и готовы предоставить все необходимые технические и юридические обоснования в ФАС. Мы предлагаем клиентам увеличение скорости интернета до плюс 60%. Для сравнения: согласно данным независимых исследований, ускорение за счет перехода на стандарт 5G в текущих условиях дает прирост скорости около 20%. говорится в комментарии "Мегафона" для ИС "Вести"

Если рекламу признают нарушающей закон, в отношении компании будут приняты меры реагирования, добавили в ФАС.