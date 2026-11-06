Компания "Яковлев" не обанкротится, заявили в Ростехе Ростех: банкротство компании "Яковлев" исключено

Москва6 ноя Вести.Банкротство авиастроительной компании "Яковлев" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха) исключено, разговоры о подобной возможности беспочвенны, заявили представители Ростеха агентству ТАСС.

Арбитражный суд Москвы 30 октября принял к рассмотрению заявление ПАО "Ижсталь" о признании "Яковлева" банкротом. Рассмотрение обоснованности иска пройдет 18 января 2027 года.

Компании "Яковлев" банкротство не грозит. Распространяемая в последнее время в СМИ информация об угрозе банкротства компании "Яковлев" не имеет ничего общего с действительностью сказали представители Ростеха

Компания продолжает стабильно работать и реализовывать все свои ключевые проекты, включая производство импортозамещенных лайнеров МС-21 и Superjet-100, подчеркнули в госкорпорации.

Ранее Ростех сообщил, что импортозамещенный МС-21 получил более комфортный салон, чем у конкурентов Boeing и Airbus.