Комвзвода Механик: врагу в Доброполье не давали снабжать себя коптерами

Комвзвода Механик рассказал, как "Бабам-Ягам" не давали летать в Доброполье Комвзвода Механик: врагу в Доброполье не давали снабжать себя коптерами

Москва18 окт Вести.Беспилотчики 61-й бригады Северного флота при освобождении Доброполья уничтожали тяжелые коптеры, с помощью которых ВСУ пытались снабжать свои подразделения провизией и боеприпасами. Об этом рассказал военкору ИС "Вести" Дмитрию Ермакову командир взвода беспилотных систем десантно-штурмового батальона 61-й отдельной гвардейской бригады Северного флота группировки морской пехоты в составе группировки войск "Центр" Андрей - позывной Механик.

На небольшой точке на карте ВСУ подпитывали десятки линий снабжения, доставляя провизию и боекомплект в том числе и тяжелыми коптерами "Баба-Яга". Российские военнослужащие выявляли и уничтожали их.

Постоянно дежурят расчеты так называемые пвошные, также с FPV-дронов - то есть постоянно контролируют небо. Если где-то начинаются пролеты, сразу докладывают, и FPV-дрон летит в определенный квадрат, находит эту "Бабу-Ягу" и уничтожает рассказал Механик

Об освобождении Доброполья начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину в ходе совещания во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск 16 октября.

В освобождении Доброполья участвовали сразу несколько подразделений морской пехоты ВС РФ, рассказывал командир десантно-штурмового батальона 61-й бригады Гриша Степанян.