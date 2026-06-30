Конец эпохи проводной связи: с 1 июля в Финляндии отключат стационарные сети С 1 июля в Финляндии полностью отключат сеть стационарной телефонной связи

Москва30 июн Вести.С 1 июля финский телекоммуникационный оператор Elisa отключает последние проводные телефонные линии. Как сообщает телерадиокомпания Yle, другие крупные игроки рынка - Telia и DNA - уже прекратили обслуживание таких сетей ранее.

В публикации подчеркивается, что в Финляндии больше не останется крупных операторов, предоставляющих услуги по проводной телефонии.

Эта технология, внедренная в стране еще в конце XIX века, на протяжении последних десятилетий стремительно теряла популярность. К началу 2026 года у Elisa оставалось лишь несколько тысяч активных абонентов проводной связи, и новые подключения не оформлялись уже несколько лет.

В последние годы стационарная сеть использовалась в основном для домашних телефонов, работы факсов и переговорных устройств, установленных в лифтах.