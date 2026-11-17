Москва17 ноя Вести.Самолет "Аэрофлота", на борту которого находились народный артист России, художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский и писатель Александр Цыпкин, совершил благотворительный рейс из Москвы в Екатеринбург. Об этом сообщает ТАСС.

Где мы с Сашей Цыпкиным только не читали его прекрасные рассказы. В разных обстоятельствах, но так, чтобы на высоте 10 тысяч метров, - такого еще не случалось, и я думаю, что благодаря пассажирам сегодня не опозоримся приводятся в сообщении слова Хабенского

Константин Хабенский также добавил, что благотворительный рейс дает возможность подопечным благотворительных фондов перелетать из одной точки России в те места, где они могут пройти и лечение, и реабилитацию, а затем вернуться домой.