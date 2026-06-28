Консультации кабмина ФРГ по выплатам польским жертвам нацизма зашли в тупик SZ: обсуждение выплат польским жертвам нацизма в кабмине ФРГ зашли в тупик

Москва28 июн Вести.Консультации в правительстве Германии по вопросу гуманитарных выплат польским жертвам нацизма фактически зашли в тупик. Об этом пишет газета Süddeutsche Zeitung.

Уточняется, что цена вопроса составляет около 300 млн евро.

В федеральном правительстве он (план выплат – прим. ред​​​.) обсуждается несколькими ведомствами и, надо сказать, пока что затягивается отмечается в публикации

Газета подчеркивает, что для официального Берлина вопрос выплат закрыт, из-за чего в лучшем случае стоит надеяться лишь на "гуманитарный жест". Из-за этого в ФРГ указывают на отсутствие правовых оснований для выплаты изначально требовавшейся предыдущими властями Польши суммы в 1,3 триллиона евро.

В марте президент Польши Кароль Навроцкий потребовал от Германии выплатить репарации по итогам Второй мировой войны. По его словам, если ФРГ заинтересована в укреплении польских вооруженных сил, то ей следует рассмотреть возможность предоставить Варшаве денежную компенсацию.