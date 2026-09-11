Михеев: контракт на поставку Индии пяти полков С-400 будет завершен в 2026 году

Контракт на поставку Индии пяти полков С-400 будет завершен в 2026 году Михеев: контракт на поставку Индии пяти полков С-400 будет завершен в 2026 году

Москва11 сен Вести.Поставка России Индии пяти полков ЗРК С-400 завершится в 2026 году. Об этом сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на авиасалоне в Египте в беседе с РИА Новости.

Ранее газета Hindustan Times писала, что финальная партия из первого контракта прибудет в Индию уже в ноябре. Власти страны также не исключают закупку еще пяти ЗРК этого типа.

Предусматривается завершение поставок ЗРС С-400 Индии в 2026 году. Отклонений от графика исполнения контрактных обязательств со стороны "Рособоронэкспорта" нет уточнил Михеев

Россия и Индия заключили первый контракт на поставку пяти полковых комплектов зенитной ракетной системы С-400 в октябре 2018 года. Сумма сделки составила 5,43 млрд долларов.

В период с 2021 по 2023 год индийская сторона получила первые три комплекта. Поставка оставшихся двух была запланирована на 2026 и 2027 годы.

Кроме того, в марте текущего года правительство Индии одобрило закупку дополнительной партии систем С-400.

Ранее эксперт объяснил подход Индии к выбору поставщика военной техники.