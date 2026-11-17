Москва17 ноя Вести.Сновидения могут стать дополнительным инструментом для диагностики психологических проблем и работы над ними. Об этом ИС "Вести" рассказала президент Российского общества исследователей сновидений, профессор кафедры нервных болезней ИПО Сеченовского Университета, доктор медицинских наук Елена Корабельникова.

По ее словам, сны помогают человеку лучше понять собственные переживания и найти способы решения внутренних проблем.

Более 10 лет существует Российское общество исследователей сновидений. Мы проводим каждые два года, например, в России, международные конференции. Конечно, продвижение есть, безусловно. Во-первых, мы поняли, что сновидения можно использовать как подспорье в диагностике. То есть сновидение используется в процессе психотерапии для того, чтобы помочь человеку понять свою проблему, найти способ ее решения. Сновидение здесь совершенно незаменимый материал… Вообще физиологически природа предусмотрела механизм "забывания" сновидений. Но если человек помнит свои сновидения, значит, организм и психика пытаются какой-то сигнал нам послать пояснила эксперт

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