Корабль Тихоокеанского флота провел противолодочное учение в Японском море Корабль "Резкий" Тихоокеанского флота провел учение в Японском море

Москва7 окт Вести.Корабль "Резкий" Тихоокеанского флота (ТОФ) провел учение в акватории залива Петра Великого Японского моря. Об этом сообщила пресс-служба флота, передает ИНТЕРФАКС.

Во время учебной тренировки корвет должен был найти и уничтожить субмарину условного противника.

Корвет отработал поисковые задачи совместно с самолетом Ил-38 морской авиации Тихоокеанского флота говорится в сообщении

Экипаж корабля установил контакт и наблюдение за обнаруженной подводной лодкой условного противника. По замыслу субмарина отказалась всплывать, поэтому боевые расчеты корвета уничтожили "неопознанную" субмарину, условно применив торпедное оружие.

Как уточняется, условным противником выступила подводная лодка "Волхов" Тихоокеанского флота. В свою очередь подводники во время учения отработали тактику уклонения от обнаружения и поражения в противолодочном рубеже.