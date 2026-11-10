Корейский бизнесмен рассказал, как начал писать стихи о России Корейский бизнесмен Енгнам Ро выпустил сборник стихов о России

Москва10 ноя Вести.Бывший руководитель компании LG Electronics в России и странах СНГ, южнокорейский поэт и бизнес-консультант Енгнам Ро выпустил в Республике Корея поэтический сборник "Россия, где прошел ветер". Об этом автор сообщил ТАСС.

Я хочу показать корейским читателям Россию, которую узнал сам: ее природу, людей и культуру рассказал Енгнам Ро

Поэт рассказал, что на него произвело впечатление отношение россиян к историческому прошлому, в том числе к памяти о героях Великой Отечественной войны. Главным импульсом к началу литературного творчества для него стало знакомство с поэзией дагестанского автора Расула Гамзатова. Ро пояснил, что впервые услышал песню "Журавли" еще в юности в корейском телесериале "Песочные часы", а во время деловой поездки в Дагестан получил в подарок книгу Гамзатова, после чего решил выразить собственные переживания в стихах.

Корейский бизнесмен рассказал, что на него также повлияли произведения Льва Толстого, Федора Достоевского и Максима Горького.

Сборник стихов на корейском языке вышел 30 октября.

Ранее Енгнам Ро рассказал, что подвиг советского космонавта Юрия Гагарина побудил его взять имя Юрий, которым он пользуется в общении с российскими партнерами и друзьями.