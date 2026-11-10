Москва10 нояВести.Бывший руководитель компании LG Electronics в России и странах СНГ, южнокорейский поэт и бизнес-консультант Енгнам Ро выпустил в Республике Корея поэтический сборник "Россия, где прошел ветер". Об этом автор сообщил ТАСС.
Я хочу показать корейским читателям Россию, которую узнал сам: ее природу, людей и культурурассказал Енгнам Ро
Поэт рассказал, что на него произвело впечатление отношение россиян к историческому прошлому, в том числе к памяти о героях Великой Отечественной войны. Главным импульсом к началу литературного творчества для него стало знакомство с поэзией дагестанского автора Расула Гамзатова. Ро пояснил, что впервые услышал песню "Журавли" еще в юности в корейском телесериале "Песочные часы", а во время деловой поездки в Дагестан получил в подарок книгу Гамзатова, после чего решил выразить собственные переживания в стихах.
Корейский бизнесмен рассказал, что на него также повлияли произведения Льва Толстого, Федора Достоевского и Максима Горького.
Сборник стихов на корейском языке вышел 30 октября.
Ранее Енгнам Ро рассказал, что подвиг советского космонавта Юрия Гагарина побудил его взять имя Юрий, которым он пользуется в общении с российскими партнерами и друзьями.