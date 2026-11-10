Корейский бизнесмен взял имя Юрий в честь Гагарина Корейский бизнесмен Енгнам Ро взял имя Юрий в честь Гагарина

Москва10 ноя Вести.Корейский бизнесмен Енгнам Ро выпустил в Республике Корея сборник стихов о России. А подвиг советского космонавта Юрия Гагарина, который стал первым человеком в мировой истории, совершившим полет в космос, побудил предпринимателя взять имя Юрий, которым он пользуется в общении с российскими партнерами и друзьями, сообщил ТАСС.

По словам корейского бизнесмена, для своих стихотворений он черпал вдохновение, знакомясь с природой и историей России. в частности, глубокое впечатление на него произвело отношение россиян к памяти об участниках Великой Отечественной войны.

Я видел, как память о родных, погибших на войне, передают следующим поколениям. Из таких впечатлений и рождались стихи сказал Енгнам Ро

Среди своих стихотворений автор особенно выделяет работы, посвященные Виктору Цою и Юрию Гагарину.

Сборник на корейском языке вышел под названием "Россия, где прошел ветер". На обложке изображена березовая аллея.

Писать стихи корейский бизнесмен начал, вдохновившись творчеством советского поэта Расула Гамзатова. Также он признался, что влияние на него оказали произведения Льва Толстого, Федора Достоевского и Максима Горького.