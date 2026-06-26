Москва26 июн Вести.Согласно статье британской газеты The Times можно сделать вывод, что в Великобритании не знают математики. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" политический обозреватель РИА Новости Владимир Корнилов.

Он привел рассуждения автора материала Times. Согласно написанному, ВСУ уничтожают в день бригаду российских военных, состоящих из 4000 человек. Однако финальные расчеты не сходятся.

Газета Times опубликовала статью, якобы репортаж, якобы из Донбасса, где сообщили о том, что Украина, оказывается, уничтожает в Донбассе в день, вдумайтесь, целую российскую бригаду. По бригаде в день. Причем в статье автор пишет, что в бригаде российской - до 4000 человек. Ну, казалось бы, да ты умножь, да, и представьте: 120 тыс. в месяц. Тут же он заявляет в этой же статье, что в общем Украина вообще повсюду, говорит, уничтожает 30 000 в месяц. А ставит задачу 50 000. Подожди, ну у тебя в заголовке написано "бригада". Ну, арифметика в конце концов в Британии еще как-то изучается? объяснил он

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств сообщил, что ежемесячные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляют 40 тысяч человек.