Военкор Сладков разоблачил вранье западных СМИ о ситуации на фронте Запад "подвирает": военкор Сладков рассказал о реальной ситуации на фронте

Москва10 июн Вести.На линии боевого соприкосновения Россия продолжает активно использовать артиллерию, вопреки высказываниям западных СМИ. Об этом ИС "Вести" заявил военный корреспондент Александр Сладков.

В западных СМИ появилась информация, что на линии фронта на Украине якобы больше нет столкновений бронетехники, не используется артиллерия, а 90% военных действий связаны с беспилотными летательными аппаратами.

Подвирают, подвирают ребята. Артиллерия у нас активно работает, активно бьет, идет контрбатарейная борьба. Мы, не прекращая, наносим удары, используем реактивные системы залпового огня и крупный калибр для того, чтобы поддержать наших штурмовиков. Мало того, артиллерия вместе со всеми идет вперед, оборудует новые огневые позиции… И колонны у нас ходят, и перемещаются грузы, и идет эвакуация раненых, идет доставка необходимых средств для ведения войны заявил Сладков

По словам журналиста, фронт не остановился, а инициатива находится в руках российских военных.

Ну, конечно, есть определенные сложности. Когда давят коптерами, пытаются разрушить какие-то коммуникационные связи в тылу. Ничего, это мы проходили. Во всех войнах проходили. Есть такие скачки уплотнения действий противника. Действия противника преодолеем добавил он

Ранее Сладков рассказал, что Вооруженным силам России осталось несколько километров, чтобы окружить ВСУ в Константиновке.