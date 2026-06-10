Москва10 июнВести.На линии боевого соприкосновения Россия продолжает активно использовать артиллерию, вопреки высказываниям западных СМИ. Об этом ИС "Вести" заявил военный корреспондент Александр Сладков.
В западных СМИ появилась информация, что на линии фронта на Украине якобы больше нет столкновений бронетехники, не используется артиллерия, а 90% военных действий связаны с беспилотными летательными аппаратами.
Подвирают, подвирают ребята. Артиллерия у нас активно работает, активно бьет, идет контрбатарейная борьба. Мы, не прекращая, наносим удары, используем реактивные системы залпового огня и крупный калибр для того, чтобы поддержать наших штурмовиков. Мало того, артиллерия вместе со всеми идет вперед, оборудует новые огневые позиции… И колонны у нас ходят, и перемещаются грузы, и идет эвакуация раненых, идет доставка необходимых средств для ведения войнызаявил Сладков
По словам журналиста, фронт не остановился, а инициатива находится в руках российских военных.
Ну, конечно, есть определенные сложности. Когда давят коптерами, пытаются разрушить какие-то коммуникационные связи в тылу. Ничего, это мы проходили. Во всех войнах проходили. Есть такие скачки уплотнения действий противника. Действия противника преодолеемдобавил он
Ранее Сладков рассказал, что Вооруженным силам России осталось несколько километров, чтобы окружить ВСУ в Константиновке.