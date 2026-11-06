Москва6 нояВести.Король Бельгии Филипп отказался принять отставку премьер-министра Барта Де Вевера на фоне бюджетного кризиса в стране. Об этом сообщил королевский дворец.
По итогам консультаций король принял решение отклонить отставку премьер-министраговорится в заявлении
Бельгийский король также попросил главу правительства Бельгии возобновить переговоры по бюджету.
2 ноября Де Вевер подал королю прошение об отставке. Решение было принято в связи с безуспешностью переговоров между коалиционными силами по вопросу формирования государственного бюджета на следующий год.