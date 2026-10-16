Премьер Бельгии "забыл" английский после вопроса о замороженных активах России Бельгийский премьер сослался на незнание английского в вопросе активов РФ

Москва16 окт Вести.Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер "забыл" английский после того, как ему задали вопрос о замороженных российских активах. Это произошло во время брифинга на полях саммита ЕС. Брифинг транслировал NDTV World.

В ходе общения с политиком немецкая журналистка задала ему вопрос о том, что он думает об очередной инициативе ряда стран ЕС. Речь идет об изъятии замороженных в Бельгии российских активов для финансирования конфликта на Украине.

Я не понимаю по-английски. Вам следовало бы спросить меня по-немецки. Следующий вопрос ответил Де Вевер, причем на чистом английском

Затем премьер отчитал журналистку за английский язык.

Вы типичная немка. Все время стесняетесь говорить на своем родном языке, поэтому никто больше не учит немецкий заявил ей Де Вевер

Политик добавил, что немецкий язык он считает прекрасным и потому учит его. Затем Де Вевер перешел к ответу на сам вопрос. Разговор о языках он объяснил желанием выиграть время, чтобы обдумать ответ.

Касательно активов РФ премьер Бельгии напомнил, что средства заблокированы бессрочно единогласным решением саммита ЕС, и изъять их можно только таким же решением. По словам Де Вевера, он выступает против подобных попыток.