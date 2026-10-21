В Европе "выжгли из огнемета" новые попытки изъять активы РФ в пользу Украины Де Вевер: ЕК уже не стремится добиваться использования замороженных активов РФ

Москва21 окт Вести.Европейская комиссия не будет выдвигать новые предложения, связанные с использованием замороженных российских активов для финансирования киевского режима. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

По словам политика, после его выступления на саммите Евросоюза 15-16 октября среди европейских лидеров больше не наблюдается прежнего энтузиазма по вопросу возвращения к дискуссии об активах России.

Я убежден, что Еврокомиссия больше не будет предлагать профинансировать потребности Украины через операции, связанные с активами России. Я убежден в этом, поскольку об этом было сказано на саммите цитирует де Вевера агентство Belga

Премьер Бельгии также рассказал, что в ходе прошедшего саммита он "раздавил в зародыше" аргументы сторонников экспроприации активов. Де Вевер привел слова одного из участников мероприятия, который заявил, что глава бельгийского правительства "выжег дискуссию об активах из огнемета".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва намерена биться за возвращение замороженных российских активов.