Москва21 октВести.Европейская комиссия не будет выдвигать новые предложения, связанные с использованием замороженных российских активов для финансирования киевского режима. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.
По словам политика, после его выступления на саммите Евросоюза 15-16 октября среди европейских лидеров больше не наблюдается прежнего энтузиазма по вопросу возвращения к дискуссии об активах России.
Я убежден, что Еврокомиссия больше не будет предлагать профинансировать потребности Украины через операции, связанные с активами России. Я убежден в этом, поскольку об этом было сказано на саммитецитирует де Вевера агентство Belga
Премьер Бельгии также рассказал, что в ходе прошедшего саммита он "раздавил в зародыше" аргументы сторонников экспроприации активов. Де Вевер привел слова одного из участников мероприятия, который заявил, что глава бельгийского правительства "выжег дискуссию об активах из огнемета".
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва намерена биться за возвращение замороженных российских активов.