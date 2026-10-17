Журавлев: Вашингтон не влияет на активы РФ в Бельгии и Люксембурге В Госдуме заявили о неспособности США разморозить активы России

Москва17 окт Вести.США не способны самостоятельно решить вопрос о разморозке российских активов, так как их основная часть находится в европейских депозитариях Бельгии и Люксембурга, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Журавлев.

Парламентарий также выразил сомнение в искренности заявлений Вашингтона о стремлении завершить конфликт на Украине. По его словам, при реальном желании США могли бы прекратить противостояние, просто остановив военную и финансовую поддержку Киева.

Заявление прозвучало на фоне недавнего инцидента, когда премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер уклонился от ответа журналистов о судьбе замороженных российских средств.