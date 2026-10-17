В Госдуме объяснили, почему США не помогут разморозить активы РФ Депутат Журавлев: США не в силах разморозить российские активы

Москва17 окт Вести.Член комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (фракция ЛДПР) заявил NEWS.ru, что Соединенным Штатам не под силу разморозить российские активы, а стремление американского лидера Дональда Трампа завершить украинский кризис назвал неискренним.

В США находится лишь мизерная часть арестованных российских активов. Основное — в депозитариях Бельгии и Люксембурга, и на них американские власти повлиять никак не могут сказал парламентарий

Администрация США, добавил он, усиленно демонстрирует готовность договариваться с Москвой, однако при настоящем желании конфликт удалось бы остановить мгновенно. В пример депутат привел эпизод, когда Киев однажды не предупредили о запуске российской баллистики, и реакция оказалась крайне бурной. По мнению Журавлева, откажись Трамп от всякой поддержки Киева, украинская оборона рухнула бы в тот же момент.

Ранее глава бельгийского кабинета министров Барт де Вевер ушел от ответа на вопрос о заблокированных средствах России - он отказался отвечать на вопрос немецкой журналистки, так как она задала его на английском.