Москва2 ноя Вести.Глава правительства Бельгии Барт Де Вевер подал королю прошение об отставке. Причиной послужила безуспешность переговоров между коалиционными силами по вопросу формирования государственного бюджета на 2027 год. Об этом сообщается в официальном заявлении королевского дворца.

Если король Бельгии Филипп примет его отставку, то могут быть назначены новые выборы.

О данном решении премьер-министра ранее писало издание De Standaard. В публикации отмечалось, что король может отложить отставку и призвать к продолжению переговоров по бюджету.

Споры ведутся вокруг сокращения бюджетных расходов и повышения налогов на 10 миллиардов евро к 2029 году, на котором настаивает Барт де Вевер. Данная мера должна сдержать дефицит и остановить увеличение госдолга.