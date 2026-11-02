Москва2 нояВести.Глава правительства Бельгии Барт Де Вевер подал королю прошение об отставке. Причиной послужила безуспешность переговоров между коалиционными силами по вопросу формирования государственного бюджета на 2027 год. Об этом сообщается в официальном заявлении королевского дворца.
Если король Бельгии Филипп примет его отставку, то могут быть назначены новые выборы.
О данном решении премьер-министра ранее писало издание De Standaard. В публикации отмечалось, что король может отложить отставку и призвать к продолжению переговоров по бюджету.
Споры ведутся вокруг сокращения бюджетных расходов и повышения налогов на 10 миллиардов евро к 2029 году, на котором настаивает Барт де Вевер. Данная мера должна сдержать дефицит и остановить увеличение госдолга.