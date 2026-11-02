Москва2 ноя Вести.Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, вероятно, подаст в отставку во время встречи с королем Филиппом 2 ноября. Об этом сообщает издание De Standaard со ссылкой на источники.

Правительство Бельгии не смогло утвердить соглашение по бюджету. Мы хотим соглашения, которое обеспечило бы определенную защиту простым людям, сектору здравоохранения и пенсионерам. Однако того, что сейчас лежит на столе, недостаточно отметил представитель социал-демократической партии "Вперед"

Решение премьера де Вевера покинуть свой пост не означает, что в Бельгии сразу пройдут выборы. Король может отложить отставку и призвать к продолжению переговоров по бюджету.

Споры ведутся вокруг сокращения бюджетных расходов и повышения налогов на €10 млрд к 2029 году, на котором настаивает Барт де Вевер. Эта мера должна сдержать дефицит и остановить рост госдолга.