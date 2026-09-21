Москва21 сен Вести.Явка на выборах в Тверской области в этом году значительно превысила этот же показатель пятилетней давности. Как отметил ИС "Вести" временно исполняющий обязанности главы региона Виталий Королев, жители сплотились вокруг политической партии "Единая Россия".

Явка на выборах в этом году у нас значительно превысила явку 2021 года и фактически является исторически большой. Хочется сказать, что это позволяет надеяться на то, что мы уверенно входим в новый политический цикл пятилетний. Мы видим, что имеет место сплочение вокруг нашей системообразующей, базовой политической партии "Единая Россия" сказал он

Также Королев заявил об обеспечении безопасных и спокойных выборов, благодаря чему запрос жителей на стабильность был реализован.

Хочется сказать, что все те люди, которые обеспечили проведение выборов, это и участники избирательных комиссий, и наши доблестные правоохранители, которые обеспечили проведение спокойных и надежных выборов, безопасных. Что позволило всем жителям реализовать свое конституционное право… И очень важно, что теперь мы видим результат этой работы… но уже сейчас мы видим, что запрос жителей на стабильность был реализован добавил он

Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что выборы в Государственную думу девятого созыва проходили в экстремальных условиях, при этом были приняты необходимые меры для организации безопасного избирательного процесса.