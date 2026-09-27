Пожар вспыхнул в квартире в Подольске из-за короткого замыкания электропроводки

Короткое замыкание электропроводки стало причиной пожара в квартире в Подольске Пожар вспыхнул в квартире в Подольске из-за короткого замыкания электропроводки

Москва27 сен Вести.Инцидент произошел 26 сентября в квартире на улице 50 лет ВЛКСМ.

По прибытии [пожарных на место] наблюдалось открытое горение и выход дыма с 18-го этажа многоквартирного жилого дома … В ходе разведки и тушения пожара звеном газодымозащитной службы были спасены 4 человека, в том числе 1 ребенок говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Отмечается, что еще 12 взрослых и 3 смогли эвакуироваться самостоятельно.

Благодаря слаженным действиям пожарных возгорание удалось потушить, избежав жертв.

Причиной произошедшего стало короткое замыкание.