Москва27 сенВести.Инцидент произошел 26 сентября в квартире на улице 50 лет ВЛКСМ.
По прибытии [пожарных на место] наблюдалось открытое горение и выход дыма с 18-го этажа многоквартирного жилого дома … В ходе разведки и тушения пожара звеном газодымозащитной службы были спасены 4 человека, в том числе 1 ребенокговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Отмечается, что еще 12 взрослых и 3 смогли эвакуироваться самостоятельно.
Благодаря слаженным действиям пожарных возгорание удалось потушить, избежав жертв.
Причиной произошедшего стало короткое замыкание.