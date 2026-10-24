Церемония спуска корвета "Грозный" на воду прошла в Комсомольске-на-Амуре

Корвет "Грозный" для Тихоокеанского флота торжественно спустили на воду Церемония спуска корвета "Грозный" на воду прошла в Комсомольске-на-Амуре

Москва24 окт Вести.Церемония спуска на воду корвета "Грозный", который строился для Тихоокеанского флота (ТОФ), прошла на Амурском судостроительном заводе. Об этом сообщила пресс-служба ТОФ.

Это пятый серийный корабль, который строится для ТОФ на заводе по проекту, разработанному конструкторским бюро ОСК "Алмаз говорится в сообщении, которое приводит ТАСС

Как отмечается, экипаж для корвета уже сформирован и с 5 октября приступил к обучению, после чего прибудет на завод.

В церемонии спуска корвета на воду приняли участие командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина, губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, представители администрации Комсомольска-на-Амуре и командования Военно-морским флотом России.