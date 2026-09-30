В Петербурге прошла церемония спуска на воду новейшего морского тральщика В Петербурге спустили на воду тральщик "Семен Агафонов"

Москва30 сен Вести.Новейший морской тральщик "Семен Агафонов" был спущен на воду на Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Церемония состоялась в Санкт-Петербурге 30 сентября.

СНСЗ является единственным в России заводом, владеющим технологией вакуумной инфузии и единственным в мире, где могут создавать монолитные корпуса из стеклопластика такого размера.

Здесь сложнейшее производство со сложнейшей технологией. И постоянно идет совершенствование элементов, в первую очередь, это средств поиска, средств уничтожения. Мы не стоим на месте. Мы работаем вместе с конструкторским бюро и с другими организациями, которые изготавливают средства поиска и уничтожения, в первую очередь, мин рассказал заместитель Главнокомандующего Военно-морским флотом РФ по вооружению Игорь Мухаметшин

В рамках церемонии спуска на воду корабля был совершен чин освящения судна, затем по традиции о его корпус была разбита бутылка шампанского.

Ранее в пресс-службе Северного флота рассказали, что отряд кораблей СФ впервые в истории Военно-морского флота России преодолел пролив Шокальского и вышел в Карское море.