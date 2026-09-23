Косачев: Украина должна вернуться к конституции 96 года для завершения конфликта Сенатор рассказал об условиях окончания конфликта на Украине

Москва23 сен Вести.Восстановление украинской конституции 1996 года, а также нейтральный и безъядерный статус страны являются главными условиями завершения конфликта на Украине.

Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Конец войне - это когда Украина согласится на восстановление конституции 1996 года с нейтральным и безъядерным статусом Украины, а также всех правочеловеческих статей этой конституции, исключающих людоедство русских и русскоязычных жителей властями незалежной, но столь зависимой Украины написал Косачев в Telegram-канале

По его словам, чиновники Украины своими собственными усилиями "обрушили свою страну" за счет принятия поправок к главному закону страны в 2019 году.