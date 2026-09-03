Костин сообщил о готовности КНР сотрудничать с РФ в сфере высоких технологий

Костин: КНР готова делиться успехами в робототехнике, открывать предприятия в РФ Костин сообщил о готовности КНР сотрудничать с РФ в сфере высоких технологий

Москва3 сен Вести.Китай сильно продвинулся в сфере высоких технологий, страна готова делиться с Россией своими успехами и создавать предприятия на территории РФ. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" глава ВТБ Андрей Костин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Москва, по словам Костина, видит интерес в сотрудничестве с Пекином в данной области.

Наряду с [такими] традиционными отраслями, как энергетика, разработка природных ресурсов, разных там металлов и так далее, сегодня мы видим интерес и в сотрудничестве в сфере высоких технологий и самых высоких технологий, робототехники даже и так далее. Китайцы, конечно, сильно в этом деле продвинулись, но сейчас они готовы как бы и делиться, и работать, и создавать предприятия здесь сказал Костин

Он также напомнил, что РФ и КНР сотрудничают в области автопрома, большое количество китайских машин уже производится в России.

Кроме того, Костин заявил, что темп 0,6% достаточен, чтобы экономика РФ функционировала правильно.