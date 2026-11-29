Костин: беспилотники важны, но без развития флота РФ не будет великой и мощной

Костин считает, что без развития флота РФ не будет великой и мощной Костин: беспилотники важны, но без развития флота РФ не будет великой и мощной

Москва29 ноя Вести.Россия будет строить беспилотные системы, однако без развития флота страна не будет великой и мощной. Об этом заявил президент – председатель правления ПАО "Банк ВТБ" Андрей Костин в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Так он ответил на вопрос журналиста о том, нужно ли строить дальше беспилотные системы в России.

Строить, конечно, будем ... Разрабатываем, у нас ведутся работы на этот счет. Но, вы знаете, без таких кораблей держава не будет великой и мощной сказал Костин

Ранее он сообщил о больших планах "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) по дальнейшему развитию военно-морского флота.