Главком ВМФ РФ: беспилотные технологии будут внедряться и на флоте

Главком ВМФ РФ сообщил о планах внедрить беспилотные технологии на флот Главком ВМФ РФ: беспилотные технологии будут внедряться и на флоте

Москва29 ноя Вести.Беспилотные технологии будут внедрятся в различные системы на флоте, в том числе в боевые. Об этом в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" рассказал главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) РФ Александр Моисеев.

Он напомнил, что беспилотные технологии уже активно применяются в стране.

Это объективные вещи. Вот мы от бытовых вещей понимаем, что если по улицам города Москвы доставка пищи уже организуется, конечно же, эти технологии как эффективные будут внедряться в разные системы. И боевые, в том числе, и флотские боевые системы тоже сказал Моисеев

В июле президент России Владимир Путин объявил о приближении к завершению разработки беспилотного подводного аппарата "Посейдон".