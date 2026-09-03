Москва3 сен Вести.У экономики России умеренные темпы роста, в 2026 году ожидается 0,6% - это достаточно, чтобы экономика страны функционировала правильно, заявил ИС "Вести" глава ВТБ Андрей Костин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что в стране есть экономическая стабильность.

Когда есть экономическая стабильность, то есть все макроэкономические показатели у нас в порядке и прочее. В общем-то, как бы умеренные темпы роста, а в этом году, он назвал, темп ожидается 0,6%. В общем, достаточны для того, чтобы, ну, экономика функционировала правильно, нормально, и чтобы как бы все основные цели, которые мы ставим, они достигались. Поэтому здесь не так уж важно какими-то рывками развиваться. Важно, что стабильность. Важно, что мы идем курсом и держим инфляцию сказал Костин

Ранее российский лидер заявил, что экономика РФ растет. За последние три года темпы ее роста, как отметил Путин, были существенно выше среднеевропейских.