Москва8 сенВести.Два года назад семья Карпенко эвакуировалась из Дзержинска, спасаясь от украинских боевиков. Во время перехода их атаковала пара украинских беспилотников. В результате удара Оксана Карпенко лишилась ноги, а ее сына Артема от осколков защитил котенок, которого мальчик нес в рюкзаке. Подробности они рассказали в интервью ИС "Вести".
Был сброс, ранение. Муж побежал за помощью, привел помощь – двух военных, сидели до утра, охотились за нами дроны… Досидели до утра и утром решили идтивспоминает женщина
Однако пройти группе далеко не удалось, их настиг второй украинский беспилотник, от которого Артем Карпенко не успел спрятаться.
Остановились, как раз-таки пролетал дрон. Остановились, чтобы спрятаться, я не успел спрятаться. Когда меня уже оттащили на носилки, я увидел, как он (котенок – прим. ред.) лежит, как мешок, все осколки он впиталрассказал мальчик
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова показала личные вещи детей, которые стали жертвами преступных действий украинских боевиков. Среди экспонатов – игрушка 12-летней Кати, которая мечтала стать балериной и погибла в 2022 году при ударе по центру Донецка.