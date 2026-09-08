Спасшийся из Дзержинска мальчик рассказал, как котенок защитил его от дрона ВСУ

Котенок защитил мальчика от удара украинского беспилотника Спасшийся из Дзержинска мальчик рассказал, как котенок защитил его от дрона ВСУ

Москва8 сен Вести.Два года назад семья Карпенко эвакуировалась из Дзержинска, спасаясь от украинских боевиков. Во время перехода их атаковала пара украинских беспилотников. В результате удара Оксана Карпенко лишилась ноги, а ее сына Артема от осколков защитил котенок, которого мальчик нес в рюкзаке. Подробности они рассказали в интервью ИС "Вести".

Был сброс, ранение. Муж побежал за помощью, привел помощь – двух военных, сидели до утра, охотились за нами дроны… Досидели до утра и утром решили идти вспоминает женщина

Однако пройти группе далеко не удалось, их настиг второй украинский беспилотник, от которого Артем Карпенко не успел спрятаться.

Остановились, как раз-таки пролетал дрон. Остановились, чтобы спрятаться, я не успел спрятаться. Когда меня уже оттащили на носилки, я увидел, как он (котенок – прим. ред.) лежит, как мешок, все осколки он впитал рассказал мальчик

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова показала личные вещи детей, которые стали жертвами преступных действий украинских боевиков. Среди экспонатов – игрушка 12-летней Кати, которая мечтала стать балериной и погибла в 2022 году при ударе по центру Донецка.