В подмосковном Солнечногорске нашли кота Тиму, потерявшегося после атаки БПЛА Волонтеры нашли кота Тиму, потерявшегося после атаки БПЛА на Солнечногорск

Москва15 июл Вести.В подмосковном Солнечногорске нашли рыжего кота Тиму, потерявшегося после атаки украинских БПЛА два дня назад. Об этом сообщили в администрации городского округа.

Хозяйки животного – жительницы одного из домов на улице Банковской, поврежденного в результате попадания дрона. Они находятся в пункте временного размещения. При эвакуации женщины не смогли найти своего питомца, и все это время сильно переживали.

Когда волонтеры "Молодой гвардии Единой России" помогали женщинам с уборкой, они обнаружили Тиму за шторкой в ванной комнате - целым и невредимым. Двое суток он просидел там в ожидании своих хозяек. Его сразу напоили топленым молоком и накормили рыбкой говорится на официальной странице администрации во "ВКонтакте"

В городе действует режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. В зону ЧС вошли четыре многоквартирных дома в Солнечногорске - на улицах Банковской, Баранова и улице Военный городок.