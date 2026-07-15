Москва15 июлВести.В подмосковном Солнечногорске нашли рыжего кота Тиму, потерявшегося после атаки украинских БПЛА два дня назад. Об этом сообщили в администрации городского округа.
Хозяйки животного – жительницы одного из домов на улице Банковской, поврежденного в результате попадания дрона. Они находятся в пункте временного размещения. При эвакуации женщины не смогли найти своего питомца, и все это время сильно переживали.
Когда волонтеры "Молодой гвардии Единой России" помогали женщинам с уборкой, они обнаружили Тиму за шторкой в ванной комнате - целым и невредимым. Двое суток он просидел там в ожидании своих хозяек. Его сразу напоили топленым молоком и накормили рыбкойговорится на официальной странице администрации во "ВКонтакте"
В городе действует режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. В зону ЧС вошли четыре многоквартирных дома в Солнечногорске - на улицах Банковской, Баранова и улице Военный городок.