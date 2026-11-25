Цена на серебро упала ниже 40 долларов за унцию впервые с августа 2025 года

Котировки серебра опустились ниже 40 долларов Цена на серебро упала ниже 40 долларов за унцию впервые с августа 2025 года

Москва25 ноя Вести.Стоимость серебра на товарной бирже Comex продемонстрировала существенное снижение, преодолев отметку в 40 долларов за тройскую унцию впервые с августа 2025 года.

По оценкам аналитиков, давление на рынок драгоценных металлов оказывают ожидания инвесторов относительно возможного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США.

Согласно данным торговой площадки, декабрьский фьючерс на серебро торговался на уровне 39,84 доллара. Золото подешевело на 0,85%, зафиксировавшись на отметке 3531,6 доллара за унцию. Стоимость платины сократилась на 1,33%, составив 1240,5 доллара за унцию.



Ранее стало известно, что частные инвесторы в России увеличили вложения в золото и серебро более чем вдвое.